Террористы совершили 35 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 35 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (из них по данным сирийской стороны — 28 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 19 обстрелов, в провинции Латакия — 11 обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.