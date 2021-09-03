Бывший вице-президент Афганистана заявил, что не покидал страну

Амрулла Салех, вице-президент Афганистана из администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, заявил, что не покидал государство.

Об этом объявивший себя и. о. президента сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Он добавил, что в стране продолжается сопротивление режиму радикального движения «Талибан»*.

«Сопротивление продолжается и будет продолжаться. Я здесь, на своей земле, ради своей земли и защищаю её достоинство», — написал Салех.

Представитель талибов Билал Карими ранее заявил, что движение полностью контролирует провинцию Панджшер. По информации турецкого издания Yeni Şafak, в 150 км от афганской столицы, где находится провинция, велись ожесточённые бои.

В то же время Фронт сопротивления и Амрулла Салех опровергли информацию о захвате территории.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.