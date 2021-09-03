Alibaba выделит $15,5 млрд на развитие Китая

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Компания Alibaba вложит порядка $15,5 млрд в достижение «общего процветания» в Китае — таким образом торговая платформа намерена поддержать кампанию председателя КНР Си Цзиньпина.
Alibaba выделит $15,5 млрд на развитие Китая
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

В компании намерены предоставить эти средства к 2025 году, распределив их по нескольким направлениям. Предполагается, что деньги пойдут на развитие новых технологий, экономическое развитие, организацию высокой занятности, поддержку уязвимых сообществ и создание специального фонда развития.

Alibaba также создаст «Рабочий комитет по продвижению процветания». Его возглавит председатель и главный исполнительный директор Даниэль Чжан.

В апреле власти Китая оштрафовали компанию Alibaba на 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения. 

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