Alibaba выделит $15,5 млрд на развитие Китая

Компания Alibaba вложит порядка $15,5 млрд в достижение «общего процветания» в Китае — таким образом торговая платформа намерена поддержать кампанию председателя КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает CNN.

В компании намерены предоставить эти средства к 2025 году, распределив их по нескольким направлениям. Предполагается, что деньги пойдут на развитие новых технологий, экономическое развитие, организацию высокой занятности, поддержку уязвимых сообществ и создание специального фонда развития.

Alibaba также создаст «Рабочий комитет по продвижению процветания». Его возглавит председатель и главный исполнительный директор Даниэль Чжан.

В апреле власти Китая оштрафовали компанию Alibaba на 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения.