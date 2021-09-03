Alibaba выделит $15,5 млрд на развитие Китая
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
В компании намерены предоставить эти средства к 2025 году, распределив их по нескольким направлениям. Предполагается, что деньги пойдут на развитие новых технологий, экономическое развитие, организацию высокой занятности, поддержку уязвимых сообществ и создание специального фонда развития.
Alibaba также создаст «Рабочий комитет по продвижению процветания». Его возглавит председатель и главный исполнительный директор Даниэль Чжан.
В апреле власти Китая оштрафовали компанию Alibaba на 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения.