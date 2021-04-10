Власти Китая оштрафовали Alibaba на сумму $2,78 млрд

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Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на сумму 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Власти Китая оштрафовали Alibaba на сумму $2,78 млрд
  • Reuters

«Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля вынесло административное наказание, приняв решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год... что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное решение принято «с учётом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности компании Alibaba Group». 

К тому же ведомство потребовало от компании «усилить внутренний контроль и контроль соответствия регулятивным требованиям, поддерживать честную конкуренцию» и в течение трёх лет отчитываться перед регулятором.

Как уточняет РИА Новости, сумма штрафа для Alibaba является рекордной. Ранее крупнейший в истории Китая штраф на сумму $975 млн заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвинённая в недобросовестной конкуренции. 

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