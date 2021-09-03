Штайнмайер пообещал премьеру Словакии, что новое правительство ФРГ будет проевропейским

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе беседы с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в Братиславе заявил, что правительство ФРГ вне зависимости от исхода предстоящих выборов будет проевропейским.

Об этом сообщил словацкий премьер в своём аккаунте в Twitter.

«Он (Штайнмайер. — RT) заверил меня, что, каким бы ни был исход выборов (в бундестаг. — RT), новое правительство ФРГ будет проевропейским. И моё правительство (останется. — RT) таким же», — написал Хегер.

В июне партия «Христианско-демократический союз» канцлера Ангелы Меркель заняла первое место на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Это была последняя избирательная кампания перед выборами в бундестаг ФРГ, которые назначены на 26 сентября 2021 года.