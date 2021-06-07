Партия Меркель одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт

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Партия «Христианско-демократический союз» (ХДС) канцлера Ангелы Меркель заняла первое место на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт.
Партия Меркель одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Партия Меркель одержала победу с 37,1% голосов, оставив позади правую партию «Альтернатива для Германии» с показателем в 20,8% голосов.

Отмечается, что это была последняя избирательная кампания перед выборами в бундестаг ФРГ, которые назначены на 26 сентября 2021 года.

В феврале сообщалось, что глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигаться в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году.

Ранее Bild со ссылкой на источники сообщил, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может побороться за пост канцлера ФРГ.

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