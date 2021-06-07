Партия Меркель одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Партия Меркель одержала победу с 37,1% голосов, оставив позади правую партию «Альтернатива для Германии» с показателем в 20,8% голосов.
Отмечается, что это была последняя избирательная кампания перед выборами в бундестаг ФРГ, которые назначены на 26 сентября 2021 года.
В феврале сообщалось, что глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигаться в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ на выборах в 2021 году.
Ранее Bild со ссылкой на источники сообщил, что министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может побороться за пост канцлера ФРГ.