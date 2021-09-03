В ЕС намерены активизировать сотрудничество с Китаем по Афганистану
- Reuters
«Министры (иностранных дел. — RT) приняли решение более активно взаимодействовать с Китаем по Афганистану», — приводит ТАСС слова Борреля.
Вместе с этим он подчеркнул, что отношения стран ЕС с Китаем «испытывают сложные времена».
Ранее представитель ЕС заявил, что Евросоюз будет контактировать с правительством Афганистана, которое сформируют представители радикального движения «Талибан»*, для поддержки населения страны.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.