Постпред России в Вене прокомментировал ситуацию в Афганистане

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Twitter прокомментировал происходящее в Афганистане.

Он отметил, что «ситуация в Афганистане и вокруг него сейчас больше, чем когда-либо прежде, является сферой повышенного внимания и приложения сил для Управления ООН по наркотикам и преступности».

«Мы готовы к тесному сотрудничеству с коллегами из ООН в реализации их мандата в регионе», — подытожил Ульянов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в распаде Афганистана. Он выразил надежду, что захватившие власть члены радикального движения «Талибан» будут взаимодействовать с зарубежными странами в рамках цивилизованных отношений.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.