Британия выделит Гане £250 тысяч на поддержку безопасности

Власти Великобритании приняли решение направить на поддержку безопасности в Гане £250 тыс.

Об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

«Стабильность Ганы важна для роста и процветания как в Гане, так и во всей Западной Африке. Через наш флагманский Фонд по конфликтам, стабильности и безопасности мы запускаем четыре новых проекта в Гане стоимостью £250 тыс. для поддержки постоянной безопасности и стабильности на северной границе», — приводит пресс-служба слова замминистра иностранных дел Великобритании Джеймса Даддриджа.

Отмечается, что это станет дополнением к уже существующему финансированию в размере £1 млн в рамках поддержки контртеррористического потенциала Ганы.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в 2020 году пообещала ужесточить антитеррористическое законодательство.