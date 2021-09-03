Британия выделит Гане £250 тысяч на поддержку безопасности

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Власти Великобритании приняли решение направить на поддержку безопасности в Гане £250 тыс.
Британия выделит Гане £250 тысяч на поддержку безопасности
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

«Стабильность Ганы важна для роста и процветания как в Гане, так и во всей Западной Африке. Через наш флагманский Фонд по конфликтам, стабильности и безопасности мы запускаем четыре новых проекта в Гане стоимостью £250 тыс. для поддержки постоянной безопасности и стабильности на северной границе», — приводит пресс-служба слова замминистра иностранных дел Великобритании Джеймса Даддриджа.

Отмечается, что это станет дополнением к уже существующему финансированию в размере £1 млн в рамках поддержки контртеррористического потенциала Ганы.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател в 2020 году пообещала ужесточить антитеррористическое законодательство.

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