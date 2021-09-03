В посольстве Афганистана прокомментировали ситуацию в стране

В афганском посольстве в Москве прокомментировали ситуацию в Афганистане.

В дипмиссии заявили, что «общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране, посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов*».

«Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в распаде Афганистана, он надеется, что захватившие власть члены радикального движения «Талибан» будут взаимодействовать с зарубежными странами в рамках цивилизованных отношений.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.