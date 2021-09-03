В Китае ожидают, что фондовая биржа в Пекине поможет развитию бизнеса в стране

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Создание новой фондовой биржи в Пекине будет способствовать инновационному развитию малого и среднего бизнеса в Китае, заявили на Шанхайской фондовой бирже.
В Китае ожидают, что фондовая биржа в Пекине поможет развитию бизнеса в стране
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Появление новой биржи имеет огромное значение для комплексного развития национальной экономики и совершенствования китайского рынка капитала, заявили на шанхайской бирже.

Сама шанхайская площадка давно сотрудничает с компаниями по вопросам строительства внебиржевого рынка ценных бумаг, добавили там.

Основные фондовые биржи в Китае располагаются в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.

Также в Китае есть ряд товарных бирж, в том числе в городах Далянь, Чжэнчжоу и Шанхай.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин анонсировал создание в Пекине новой фондовой биржи.

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