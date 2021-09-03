В Китае ожидают, что фондовая биржа в Пекине поможет развитию бизнеса в стране
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Появление новой биржи имеет огромное значение для комплексного развития национальной экономики и совершенствования китайского рынка капитала, заявили на шанхайской бирже.
Сама шанхайская площадка давно сотрудничает с компаниями по вопросам строительства внебиржевого рынка ценных бумаг, добавили там.
Основные фондовые биржи в Китае располагаются в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
Также в Китае есть ряд товарных бирж, в том числе в городах Далянь, Чжэнчжоу и Шанхай.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин анонсировал создание в Пекине новой фондовой биржи.