Си Цзиньпин заявил о планах по созданию Пекинской фондовой биржи

Власти Китая планируют открыть в Пекине новую фондовую биржу, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, создадим Пекинскую фондовую биржу», — цитирует «Синьхуа» главу КНР.

Он подчеркнул, что китайские власти также планируют построить «основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий».

25 августа состоялся пятый раунд российско-китайских консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.