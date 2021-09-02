Си Цзиньпин заявил о планах по созданию Пекинской фондовой биржи

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Власти Китая планируют открыть в Пекине новую фондовую биржу, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин заявил о планах по созданию Пекинской фондовой биржи
  • Reuters

«Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, создадим Пекинскую фондовую биржу», — цитирует «Синьхуа» главу КНР.

Он подчеркнул, что китайские власти также планируют построить «основную площадку для обслуживания инновационных малых и средних предприятий».

25 августа состоялся пятый раунд российско-китайских консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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