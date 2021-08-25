Минэкономразвития обсудило с представителями Китая снятие барьеров в торговле

В Минэкономразвития России сообщили, что 25 августа состоялся пятый раунд российско-китайских консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Председательствовал на встрече и представлял Минэкономразвития России директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Александр Дианов. В мероприятии с российской стороны также приняли участие представители Минпромторга, МИД, Минфина, Минтранса, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспатента, Росстандарта и ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ключевой темой заседания стал вопрос устранения ограничений в торговле, возникших на фоне пандемии коронавируса».

«В частности, были подробно обсуждены сложности с экспортом в КНР российской продукции АПК, водного промысла, обеспечением бесперебойных поставок грузов через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, а также вопросы защиты интересов и прав работающих в Китае российских компаний», — рассказали в министерстве.

В ведомстве сообщили, что «в отношении чувствительного для российской стороны вопроса о взимании потребительского налога в отношении синтетических сапфиров, ввозимых из России, китайская сторона подтвердила, что Госсоветом КНР готовится нормативно-правовой акт, предусматривающий разрешение данной проблемы».

«Представители России и Китая договорились продолжить контакты для снятия остающихся барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах», — добавили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе выразили готовность наращивать усилия в борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.