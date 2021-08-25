В Кремле рассказали о беседе Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе выразили готовность наращивать усилия в борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», — говорится в заявлении.

По данным Кремля, лидерами России и Китая подчёркнута важность скорейшего установления мира в Афганистане и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы.

«Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим добавляется, что по случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны главами двух государств отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов на торжественном приёме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине высказался о российско-китайских отношениях.