В Кремле рассказали о беседе Путина и Си Цзиньпина

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе выразили готовность наращивать усилия в борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
В Кремле рассказали о беседе Путина и Си Цзиньпина
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», — говорится в заявлении.

По данным Кремля, лидерами России и Китая подчёркнута важность скорейшего установления мира в Афганистане и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы.

«Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим добавляется, что по случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны главами двух государств отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов на торжественном приёме в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине высказался о российско-китайских отношениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить