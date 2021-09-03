Путин назвал ООН ответственной за порядок в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что за порядок в мире должна отвечать Организация Объединённых Наций (ООН).

«За порядок в мире должна отвечать Организация Объединённых Наций и её Совет Безопасности. В том числе в лице постоянных пяти членов», — заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума на вопрос о том, кто должен выполнять функции «всемирного полицейского».

Ранее Совет Безопасности ООН принял на заседании резолюцию по ситуации в Афганистане, призывая членов радикального движения «Талибан»* обеспечить безопасность выезда граждан страны.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции потому, что её авторы проигнорировали волнующие Москву детали.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.