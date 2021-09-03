Глава Россотрудничества рассказал о концепции «Русского дома»

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рассказал о концепции агентства под названием «Русский дом».

По его словам, Россотрудничество планирует сделать из сети своих представительств неофициальную и неформальную франшизу.

«Когда любые общественники, неправительственный сектор, соотечественники могут открыть свой собственный маленький «Русский дом», где есть класс русского языка, есть какая-то площадка, где люди могут собраться, обсудить интересные темы», — заявил Примаков в интервью RT.

Он также сообщил, что открыть «Русский дом» могут не только русские по национальности.

«Пусть будут люди, которые нам симпатизируют, у них нет никаких ограничений, они делают — и мы готовы поддержать. Дать им флаг, материалы», — сказал Примаков.

Ранее Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина провёл при поддержке Россотрудничества в итальянской Градаре концерт по случаю 700-летия создания «Божественной комедии» Данте Алигьери.