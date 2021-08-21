Московский оркестр провёл концерт в итальянской Градаре

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Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина провёл в итальянской Градаре концерт по случаю 700-летия создания «Божественной комедии» Данте Алигьери.
Московский оркестр провёл концерт в итальянской Градаре
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Мероприятие было организовано Россотрудничеством и Русским домом в Риме. На нём прозвучали произведения двух русских композиторов — П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

Концерт прошёл в формате open air под стенами замка-музея Градары.

В первой части вечера прозвучала фантазия «Франческа да Римини» Чайковского, а во второй сопрано Светлана Касьян с ведущими солистами Большого театра Иваном Гынгазовым и Николаем Казанским исполнила одноимённую оперу Рахманинова.

23 августа творческая команда из России выступит в  итальянском городе Пезаро, где проводится Оперный фестиваль Россини.

В рамках Дня русской музыки Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина и солистка Светлана Касьян исполнят фрагменты из опер Россини, а во втором отделении прозвучит 3-й концерт Рахманинова для фортепьяно с оркестром.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Геленджике с 3 по 13 сентября пройдёт фестиваль актуальной культуры «Сезоны».

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