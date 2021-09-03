Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией

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Президент России Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Москвой и Токио.
Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией
  • © Евгений Паулин
  • РИА Новости

На пленарном заседании российскому лидеру задали вопрос, как закреплённый в Конституции статус Южных Курил в составе России может повлиять на переговоры с японской стороной о мирном договоре.

«Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — сказал Путин.

Он также отметил, что и Москва, и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудили ситуацию с мирным договором между странами.

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