Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Россией и Японией

Президент России Владимир Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора между Москвой и Токио.

На пленарном заседании российскому лидеру задали вопрос, как закреплённый в Конституции статус Южных Курил в составе России может повлиять на переговоры с японской стороной о мирном договоре.

«Это не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — сказал Путин.

Он также отметил, что и Москва, и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений, «имея в виду взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудили ситуацию с мирным договором между странами.