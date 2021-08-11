Лавров и глава МИД Японии обсудили ситуацию с мирным договором

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны рассмотрели перспективы реализации договорённостей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области.

В МИД заявили, что особое внимание министры уделили осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке России и планам совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

«Министры обменялись мнениями о состоянии диалога по вопросу о мирном договоре», — говорится в сообщении.

4 июня российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что поправки к Конституции не означают, что переговоры по мирному договору с Токио должны быть приостановлены.