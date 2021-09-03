Посол Пакистана в России рассказал о приёме афганских беженцев
- Reuters
«Сейчас, по неофициальным данным, к нам бежало более 4 миллионов человек. Мы продолжаем заботиться об этих людях, хотя у нас ограниченные ресурсы», — заявил Хан в интервью газете «Известия».
По его словам, именно Пакистан будет в первую очередь ощущать на себе последствия произошедшего в Афганистане.
Ранее стало известно, что ООН возобновляет авиасообщение с Афганистаном для гуманитарной помощи после перехода страны под контроль «Талибана»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.