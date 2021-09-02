Госдеп: у США остались источники информации в Афганистане

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты обладают источниками на территории Афганистана для получения информации о действиях «Талибана»*, несмотря на то что американские граждане покинули страну.

«У нас есть источники информации, о которых мы не распространяемся публично, также есть источники, которые доступны каждому, и мы можем следить за социальными сетями», — приводит ТАСС слова Прайса.

Он отметил, что США будут использовать все доступные источники информации, чтобы определить, как «Талибан» придерживается своих обязательств».

Ранее в Госдепе назвали число эвакуированных из Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.