Госдеп: у США остались источники информации в Афганистане
- Reuters
«У нас есть источники информации, о которых мы не распространяемся публично, также есть источники, которые доступны каждому, и мы можем следить за социальными сетями», — приводит ТАСС слова Прайса.
Он отметил, что США будут использовать все доступные источники информации, чтобы определить, как «Талибан» придерживается своих обязательств».
Ранее в Госдепе назвали число эвакуированных из Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.