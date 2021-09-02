В Госдепе назвали число эвакуированных из Афганистана человек

Более 31 тыс. человек эвакуированы из Афганистана в США с середины августа. Об этом сообщил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

«В рамках этой операции с 17 августа до полуночи 31 августа по времени Восточного побережья США 31 107 человек прибыли в Соединённые Штаты», — приводит ТАСС его слова.

Прайс уточнил, что более 75% эвакуированных являются афганцами, которые покинули страну из-за угрозы своей безопасности.

Ранее в Госдепе заявили, что США сотрудничали с радикальным движением «Талибан»* по ряду вопросов, это взаимодействие может быть продолжено.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.