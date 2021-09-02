В Турции заявили, что запуск производства «Спутника V» не займёт много времени

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что процесс запуска производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции не займёт слишком много времени.

«Пока результаты испытаний [российской вакцины] не показали ничего негативного. Мы продолжаем работать над её производством. Наша работа с местной фирмой достигла определённого результата, но ещё не завершена. Я не думаю, что этот процесс продлится слишком долго», — приводит ТАСС его слова.

В июле вице-премьер России Александр Новак заявил, что Турция планирует в ближайшие несколько месяцев начать производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».