Сноуден предупредил об угрозе приватности пользователей смартфонов

Нарушение прав пользователей IT-гигантами, которые напрямую смогут проверять личную информацию владельцев устройств, создаёт риски того, что эта функция будет использоваться государствами, рассказал в рамках марафона «Новое Знание» экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

«Компании больше не смогут принимать решения, что именно искать, эти решения будут принимать правительства. Подумайте: Apple сможет отказать правительству США, России, правительству Китая, Германии, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет, не смогут, если они хотят по-прежнему продавать свои продукты и услуги в этих странах, и это опасно», — сказал Сноуден.

Он напомнил, что Apple уже объявила о планах искать незаконный контент на своих устройствах «до того, как эта информация окажется на их серверах».

«Частные компании, разумеется, просматривают собственные данные на своих серверах, а сейчас это будет у вас на телефоне. Конечно, это вызывает беспокойство у массы людей по всему миру», — добавил Сноуден.

Бывший сотрудник АНБ отметил, что как только Apple докажет возможность поиска компанией какого-то «определённого нелегального контента, того, что противоречит законодательству», это будет серьёзным нарушением приватности и прав пользователей.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, ирландская комиссия по вопросам защиты данных обязала американский мессенджер WhatsApp выплатить штраф в размере €225 млн за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.