«Частные компании разрабатывают методики, как хакнуть ваш телефон»: Сноуден — об угрозах использования гаджетов

В рамках просветительского марафона «Новое Знание» бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден дал интервью. Он рассказал об актуальных угрозах, связанных с использованием гаджетов, и ответил на ключевые вопросы защиты чувствительной информации, а также поделится впечатлениями о своей жизни в России. RT вёл трансляцию.