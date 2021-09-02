Страны Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тысячи человек

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек.

«Страны ЕС эвакуировали в общей сложности 17,5 тыс. человек», — приводит ТАСС заявление Борреля.

Он добавил, что весь персонал миссии ЕС в Афганистане (в числе 520 служащих миссии и членов их семей) был вывезен в миграционный центр, специально созданный для этого в Испании.

Ранее стало известно, что Азербайджан в полном составе вывел своих миротворцев из Афганистана.

Также Венгрия завершила эвакуацию своих граждан из Афганистана. Минобороны Британии рассказало об эвакуации из Кабула более 11 тыс. человек.