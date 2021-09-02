В МИД России отметили сигналы новых властей Афганистана по установлению внешних контактов

Москва отмечает сигналы новых властей Афганистана на налаживание внешних контактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы также отмечаем заявления высокопоставленного функционера движения талибов*... он призвал спешно свернувшие свои дипломатические миссии иностранные государства возобновить их работу. Этот сигнал демонстрирует готовность руководства талибов к развитию связей с международным сообществом», — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, если представители радикального движения «Талибан» хотят взаимодействовать с Западом, то они должны позволить людям покинуть Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.