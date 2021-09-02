Число погибших из-за наводнения в США достигло девяти

Число погибших из-за наводнения, вызванного ураганом «Ида» на северо-востоке США, достигло девяти.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что все смерти зафиксированы в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Среди них двухлетний ребёнок.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере восемь человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения, вызванного ураганом «Ида».