Не менее восьми человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения
По меньшей мере восемь человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения, вызванного ураганом «Ида».
- Reuters
Об этом сообщает телеканал ABC News.
Как отмечается, в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в американском городе Пассеик (штат Нью-Джерси) в результате наводнения.
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