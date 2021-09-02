Не менее восьми человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения

По меньшей мере восемь человек погибли в Нью-Йорке в результате наводнения, вызванного ураганом «Ида».

Reuters

Об этом сообщает телеканал ABC News. Как отмечается, в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение. Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб в американском городе Пассеик (штат Нью-Джерси) в результате наводнения.