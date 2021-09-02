В результате наводнения в штате Нью-Джерси погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб в американском городе Пассеик (штат Нью-Джерси) в результате наводнения, сообщил мэр города Эктор Лора.

Об этом информирует телеканала CNN.

Как отмечается, погибший — пожилой мужчина, находившийся на водительском сиденье автомобиля. К тому времени, как прибыли спасатели, машина была уже полностью в воде, его не успели вытащить.

При этом двух других пассажиров транспортного средства удалось спасти.

Ранее губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввёл режим ЧС в связи с ураганом «Ида», приближающимся к штату.