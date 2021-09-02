В результате наводнения в штате Нью-Джерси погиб один человек
- © REUTERS/Shannon Stapleton
Об этом информирует телеканала CNN.
Как отмечается, погибший — пожилой мужчина, находившийся на водительском сиденье автомобиля. К тому времени, как прибыли спасатели, машина была уже полностью в воде, его не успели вытащить.
При этом двух других пассажиров транспортного средства удалось спасти.
Ранее губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввёл режим ЧС в связи с ураганом «Ида», приближающимся к штату.