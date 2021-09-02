В МИД России заявили о проработке вопроса доставки гумпомощи в Кабул
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«В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой движения талибов* на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствие, топливо», — заявила Захарова.
Она призвала международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане.
Дипломат также подчеркнула, что Россия со своей стороны прорабатывает возможность доставки в Кабул гуманитарной помощи.
Ранее спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что запасы продовольственной помощи ООН в стране могут закончиться в конце сентября текущего года.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.