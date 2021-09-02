Песков отметил важность того, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Песков отметил важность того, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов
  • Reuters

«Нам всё ещё предстоит понять и увидеть первые шаги руководства «Талибана»*, — отметил представитель Кремля в интервью телеканалу «Известия».

Он уточнил, что для России в первую очередь важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для большого количества террористических групп, «как это уже было 20 лет назад».

«Для нас важно, чтобы были приняты энергичные меры с тем, чтобы пресечь наркотрафик», — заявил Песков.

Ранее замглавы российского МИД Олег Сыромолотов отметил, что Россия не будет спешить исключать радикальное движение «Талибан» из списка террористических организаций и признавать его представителей новой властью в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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