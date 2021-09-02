В Кремле выразили надежду на налаживание отношений с Прибалтикой

Короткая ссылка
Россия настроена на конструктивное взаимодействие со странами Прибалтики, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле выразили надежду на налаживание отношений с Прибалтикой
  • Reuters

«Россия была, есть и остаётся заинтересованной в налаживании двусторонних отношений», — передаёт ТАСС заявление Пескова.

Он также отметил, что «чувство страха и боязни России», исходящее от Эстонии, Латвии и Литвы, необоснованно и несостоятельно.

«Мы надеемся, что рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остаётся заинтересованной в налаживании двусторонних отношений», — заключил Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что центры антироссийской пропаганды активно создают в Польше, Финляндии и странах Балтии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить