В Кремле выразили надежду на налаживание отношений с Прибалтикой

Россия настроена на конструктивное взаимодействие со странами Прибалтики, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Россия была, есть и остаётся заинтересованной в налаживании двусторонних отношений», — передаёт ТАСС заявление Пескова.

Он также отметил, что «чувство страха и боязни России», исходящее от Эстонии, Латвии и Литвы, необоснованно и несостоятельно.

«Мы надеемся, что рано или поздно эти страны смогут по-другому посмотреть на нас и понять, что Россия была, есть и остаётся заинтересованной в налаживании двусторонних отношений», — заключил Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что центры антироссийской пропаганды активно создают в Польше, Финляндии и странах Балтии.