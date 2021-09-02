В МИД заявили о проведении саммита АТЭС в ноябре в онлайн-формате
Об этом он рассказал на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы достигли договорённости о том, что все мероприятия в текущем году будут проходить в онлайн-формате. Это было предложение новозеландского председательства, его причины понятны, и надо сказать, что технические возможности сегодняшнего дня позволяют проводить такие мероприятия дистанционно», —приводит ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что делегация Таиланда примет участие в ВЭФ-2021.