В МИД заявили о проведении саммита АТЭС в ноябре в онлайн-формате

Посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский заявил, что страны приняли решение провести саммит АТЭС в ноябре 2021 года в онлайн-формате.

Об этом он рассказал на полях VI Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы достигли договорённости о том, что все мероприятия в текущем году будут проходить в онлайн-формате. Это было предложение новозеландского председательства, его причины понятны, и надо сказать, что технические возможности сегодняшнего дня позволяют проводить такие мероприятия дистанционно», —приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что делегация Таиланда примет участие в ВЭФ-2021.