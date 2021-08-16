Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ-2021

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Делегация Таиланда примет участие в Восточном экономическом форуме.
Делегация Таиланда примет участие в ВЭФ-2021
  • РИА Новости

В Москве прошла рабочая встреча советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата.

«В программе ВЭФ-2021 особое внимание будет уделено развитию отношений со странами АСЕАН, так как в этом году отмечается двойной юбилей сотрудничества Россия — АСЕАН: 30-летие отношений и 25-летие полноформатного диалогового партнёрства», — заявил Кобяков.

По его словам, в следующем году Россия и Таиланд отметят 125-летие установления дипломатических отношений.

«Мы открыты к обсуждению идей по проведению юбилейных мероприятий, участию Таиланда во всех форматах в России и будем рады дальнейшему продуктивному сотрудничеству», — добавил Кобяков.

В рамках ВЭФ запланирован бизнес-диалог «Россия — АСЕАН». Российская сторона поприветствовала участие официальных и деловых кругов из Таиланда в качестве спикеров этой сессии.

Вонгсинсават, со своей стороны, отметил, что участие делегации станет хорошей возможностью обсудить ключевые вопросы Юго-Восточной Азии в различных форматах.

«Подобная дискуссия заложит фундамент для саммита АТЭС, который состоится в Таиланде в 2022 году», — добавил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», оперштаб утвердил порядок въезда иностранцев на ВЭФ во Владивостоке.

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