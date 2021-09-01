Министр обороны США посетит регион Персидского залива

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Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит регион Персидского залива, чтобы «поблагодарить партнёров», которые помогли американским военным провести эвакуацию из Афганистана.
Министр обороны США посетит регион Персидского залива
  • Reuters

«Мы являемся частью неотложных командных усилий, направленных на то, чтобы переместить эвакуируемых афганцев из временных пристанищ на промежуточные базы сосредоточения в Персидском заливе и Европе и далее, дабы они могли начать новую жизнь. И я отправлюсь на следующей неделе в Персидский залив, чтобы поблагодарить там наших партнёров, которые сделали так много в целях оказания помощи и предоставления пристанища мирным афганцам», — сказал он на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

Остин не уточнил, какие страны посетит в рамках поездки.

31 августа президент США Джо Байден назвал выход США из Афганистана успешной миссией.

30 августа Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что Соединённые Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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