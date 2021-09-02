Меркель призвала нарастить усилия по распределению вакцин в бедные страны

Канцлер ФРГ Ангела Меркель порекомендовала нарастить усилия по распределению вакцин от коронавируса в бедные страны.

«Мы должны действительно достигнуть результатов», — приводит ТАСС заявление Меркель, относящееся к вопросу распределения антикоронавирусных вакцин.

Она добавила, что необходимо привить от коронавируса как можно больше людей во всех государствах, «чтобы постоянное появление новых мутаций не препятствовало выходу из пандемии».

Канцлер отметила важность международного научного обмена данными о коронавирусе.

В январе в ВОЗ высказались о проблеме равного доступа к вакцинам от COVID-19.

В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен создать в Африке мощности по производству вакцин от инфекционных заболеваний и выделить на эти цели €1 млрд.