В палате представителей США осудили отмену санкций против СП-2

Член палаты представителей США Роберт Латта вместе с группой коллег внёс на рассмотрение конгресса проект резолюции, которая в числе прочего осуждает отмену ранее введённых против официальных лиц санкций, связанных со строительством российского газопровода «Северный поток — 2». RT ознакомился с документом.

Как следует из текста, конгрессмены осудили несколько решений, принятых администрацией американского лидера Джо Байдена.

Так, американские политики выразили недовольство решением главы государства ввести мораторий на передачу в аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на границе США и Канады.

«Указы президента США Байдена, ограничивающие производительность американских энергетических компаний в сфере нефтегазовой промышленности, ставят под угрозу цель государства по обеспечению своего энергетического будущего», — подчеркнули они.

Кроме того, конгрессмены осудили и отмену утверждённых ранее санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и её управляющего директора Маттиаса Варнига — «союзника президента России Владимира Путина».

На этом фоне члены палаты представителей призвали администрацию Байдена отказаться от энергетической программы, «ставящей под угрозу энергобезопасность США и усиливающей зависимость страны от иностранных энергоисточников».