Экс-главред «Проекта» Роман Баданин получил стипендию в Стэнфордском университете

Основатель «Проекта»* Роман Баданин (признан иноагентом) стал стипендиатом JSK Fellowships — программы стипендий имени Джона Ш. Найта в Стэнфорде. Об этом говорится на официальном сайте университета.

Следующие десять месяцев Баданин проведёт в Стэнфорде, где сосредоточится на поиске альтернативных способов и дальше заниматься расследовательской журналистикой, сказано на сайте вуза.

«Запугивание и преследование, которым Баданин подвергся в России, занимаясь важной журналистской работой, отрезвляют, а положение независимых СМИ только ухудшается. Наша цель — предоставить Роману безопасное место и оказать ему прямую поддержку со стороны JSK Fellowships и сообщества Стэнфорда для того, чтобы усилить вклад его отважной расследовательской деятельности», — заявила директор программы JSK Fellowships Дон Гарсиа.

Баданин уже был стипендиатом JSK в 2017—2018 годах. После возвращения из США он создал «Проект».

После того как в июле 2021 года Генпрокуратура признала деятельность «Проекта» нежелательной в России, Баданин уехал из страны. Сейчас, по данным источников RT на медиарынке, он ведёт переговоры о финансировании издания с представителями Михаила Ходорковского.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.