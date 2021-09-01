Экоактивистки разбили окна в лондонском офисе банка JPMorgan

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Активистки экологического движения Extinction Rebellion разбили два окна в лондонском офисе банка JPMorgan.
Экоактивистки разбили окна в лондонском офисе банка JPMorgan
  • Reuters

«Сегодня в 7 утра восемь женщин выстроились у европейского офиса JPMorgan на набережной и аккуратно разбили два окна молотками и долотами», — говорится в сообщении движения в Twitter.

В Extinction Rebellion отметили, что приняли меры, чтобы не причинить никому внутри здания вреда.

После акции активистки остались у банка и стали ждать прибытия полиции.

По мнению экоактивистов, JPMorgan является худшим банком в мире в связи с финансированием добычи ископаемого топлива.

В феврале 2020 года более сотни экологических активистов ворвались в здание угольной электростанции Datteln 4 в Германии.

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