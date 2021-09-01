Экоактивистки разбили окна в лондонском офисе банка JPMorgan

Активистки экологического движения Extinction Rebellion разбили два окна в лондонском офисе банка JPMorgan.

«Сегодня в 7 утра восемь женщин выстроились у европейского офиса JPMorgan на набережной и аккуратно разбили два окна молотками и долотами», — говорится в сообщении движения в Twitter.

🚨🔨 IN CASE OF CLIMATE EMERGENCY, BREAK GLASS 🚨🔨



At 7am 8 women lined up at the European office of @jpmorgan in Canary Wharf and carefully broke 2 windows with hammers and chisels. Wearing all black, the women used painted hammers bearing words such as LIFE, LOVE and CARE. pic.twitter.com/gqz68z90uy — Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) September 1, 2021

В Extinction Rebellion отметили, что приняли меры, чтобы не причинить никому внутри здания вреда.

После акции активистки остались у банка и стали ждать прибытия полиции.

По мнению экоактивистов, JPMorgan является худшим банком в мире в связи с финансированием добычи ископаемого топлива.

В феврале 2020 года более сотни экологических активистов ворвались в здание угольной электростанции Datteln 4 в Германии.