Экоактивисты ворвались на территорию электростанции в Германии

Более сотни экологических активистов ворвались в здание угольной электростанции Datteln 4 в Германии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что владельцы электростанции получили разрешение на запуск предприятия от немецкого правительства, несмотря на решение властей ФРГ об отказе от угольной энергетики к 2038 году, что и вызвало недовольство активистов.

В полиции сказали, что данный протест носил мирный характер и был разогнан спустя некоторое время.

По данным издания, электростанцию ещё не ввели в эксплуатацию.

В октябре 2019 года сообщалось, что полиция Лондона с момента начала экологических протестов задержала более 1,4 тыс. активистов экологического движения Extinction Rebellion.