Экоактивисты ворвались на территорию электростанции в Германии

Короткая ссылка
Более сотни экологических активистов ворвались в здание угольной электростанции Datteln 4 в Германии.
Экоактивисты ворвались на территорию электростанции в Германии
  • Reuters
  • © Leon Kuegeler

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что владельцы электростанции получили разрешение на запуск предприятия от немецкого правительства, несмотря на решение властей ФРГ об отказе от угольной энергетики к 2038 году, что и вызвало недовольство активистов.

В полиции сказали, что данный протест носил мирный характер и был разогнан спустя некоторое время.

По данным издания, электростанцию ещё не ввели в эксплуатацию.

В октябре 2019 года сообщалось, что полиция Лондона с момента начала экологических протестов задержала более 1,4 тыс. активистов экологического движения Extinction Rebellion.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить