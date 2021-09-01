Лукашенко назвал уход США из Афганистана позорным бегством

Соединённые Штаты потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в позорное бегство, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

При этом он отметил, что глобальные выводы пока делать рано.

Ранее Лукашенко призвал к дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы.