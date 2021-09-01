Лукашенко назвал уход США из Афганистана позорным бегством
Соединённые Штаты потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в позорное бегство, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
- Reuters
«Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.
При этом он отметил, что глобальные выводы пока делать рано.
Ранее Лукашенко призвал к дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы.
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