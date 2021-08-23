Лукашенко призвал к дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит необходимость в дальнейшем укреплении таджикско-афганской границы. Об этом он заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Лукашенко призвал к дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы
  • РИА Новости

Как отметил белорусский лидер, с терроризмом напрямую связаны риски трансграничной преступности, незаконного оборота наркотиков и оружия.

«Учитывая определённую прозрачность границ между нашими странами, этот вопрос нас также серьёзно беспокоит. В данном контексте необходимо уделить внимание практическим мерам по дальнейшему укреплению таджикско-афганской границы», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, это «нужно сделать в первоочередном порядке и непременно».

17 августа на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые манёвры с участием около 1 тыс. военнослужащих.

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