Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию

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В графике президента США Джо Байдена нет проведения совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским по итогам предстоящей двусторонней встречи 1 сентября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание Байдена.

При этом, как отмечается, американский президент на встрече намерен подтвердить «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».

К тому же стороны планируют обсудить сотрудничество в энергетической сфере и реформы на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Байден в ходе переговоров с лидером Украины может побудить его следовать Минским соглашениям.

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