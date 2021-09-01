Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание Байдена.
При этом, как отмечается, американский президент на встрече намерен подтвердить «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».
К тому же стороны планируют обсудить сотрудничество в энергетической сфере и реформы на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Байден в ходе переговоров с лидером Украины может побудить его следовать Минским соглашениям.