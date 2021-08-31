В МИД России прокомментировали доставку гуманитарного груза ВПП ООН в Идлиб

В МИД России прокомментировали доставку гуманитарного груза Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в сирийский Идлиб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«30 августа в рамках операции ВПП ООН состоялась отправка первой партии гуманитарного груза (9600 продовольственных наборов) из Алеппо в населённый пункт Сармада в Идлибе через линии соприкосновения. Всего к середине сентября из внутренних районов Сирии в зону деэскалации планируется доставить 27 тыс. таких наборов. Это позволит оказать помощь 50 тыс. мирных жителей», — говорится в сообщении.

«Отмечается, что данная акция стала одним из первых практических результатов реализации единогласно принятой СБ ООН 9 июля резолюции 2585. В документе, в частности, чётко прописана необходимость улучшения гуманитарных поставок в различные районы САР из Дамаска через линии соприкосновения».

«Это именно такой порядок оказания помощи, который соответствует нормам международного гуманитарного права и руководящим принципам содействия. В Москве с удовлетворением отмечают успешное выполнение первого этапа операции ВПП ООН и рассчитывают на её своевременное завершение. Важно также оперативно выработать надёжный механизм распределения груза среди нуждающихся, чтобы исключить его попадание в руки террористов организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, контролирующих зону деэскалации», — заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что «правительство САР согласовало проведение этой операции в начале мая, равно как и отправку совместного гуманитарного конвоя ООН/МККК/СОКП, который должен был выехать в зону деэскалации ещё в апреле 2020 года».

«Их реализация до последнего времени упиралась в отказ незаконных вооружённых формирований в Идлибе, отстаивающих таким образом якобы безальтернативность трансграничного механизма, нарушающего суверенитет и территориальную целостность САР. В этой связи выступаем за продолжение активных международных усилий по налаживанию нормального гуманитарного доступа в Идлиб и другие районы на севере САР через линии соприкосновения, а также за добросовестное выполнение других положений резолюции 2585 СБ ООН, в том числе касающихся расширения гуманитарной деятельности за счёт проектов по раннему восстановлению, повышения её транспарентности и поддержки сирийцев в борьбе с последствиями пандемии COVID-19», — добавили в МИД.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.