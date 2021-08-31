Замглавы МИД России провёл переговоры с советником премьера Британии

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин провёл телефонные переговоры с советником премьер-министра Великобритании Дэвидом Куори.
Замглавы МИД России провёл переговоры с советником премьера Британии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Были подробно обсуждены региональные кризисы и конфликты, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности ООН. Особое внимание уделено ситуации в Афганистане, включая задачи по борьбе с терроризмом и комплексному гуманитарному содействию», — сказано в заявлении.

Отмечается, что в ходе беседы была подчёркнута важность слаженности действий пяти постоянных членов СБ ООН.

Ранее Вершинин и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в САР.

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