Албания ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса

Власти Албании с 6 сентября вводят требование предъявить иностранцам при въезде отрицательный тест на COVID-19, подтверждение о вакцинации или перенесённом заболевании.

Об этом сообщает посольство России в Албании.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Албании по решению правительства страны с 6 сентября сего года вводятся новые требования для иностранных граждан, въезжающих на территорию Албании», — отметили в дипведомстве.

Отмечается, что новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом, но не распространяются на детей в возрасте до шести лет.

Ранее туроператоры назвали самые популярные направления отдыха в сентябре.