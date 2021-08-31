Албания ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса

Короткая ссылка
Власти Албании с 6 сентября вводят требование предъявить иностранцам при въезде отрицательный тест на COVID-19, подтверждение о вакцинации или перенесённом заболевании.
Албания ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса
  • © Peter Endig/ZB
  • globallookpress.com

Об этом сообщает посольство России в Албании.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Албании по решению правительства страны с 6 сентября сего года вводятся новые требования для иностранных граждан, въезжающих на территорию Албании», — отметили в дипведомстве.

Отмечается, что новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом, но не распространяются на детей в возрасте до шести лет.

Ранее туроператоры назвали самые популярные направления отдыха в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить