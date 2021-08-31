Албания ужесточает правила въезда в страну из-за коронавируса
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Об этом сообщает посольство России в Албании.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Албании по решению правительства страны с 6 сентября сего года вводятся новые требования для иностранных граждан, въезжающих на территорию Албании», — отметили в дипведомстве.
Отмечается, что новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом, но не распространяются на детей в возрасте до шести лет.
Ранее туроператоры назвали самые популярные направления отдыха в сентябре.