Туроператоры назвали самые популярные направления отдыха в сентябре

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Эксперты в области туриндустрии назвали самые популярные в сентябре направления отдыха.
Туроператоры назвали самые популярные направления отдыха в сентябре
  • © REUTERS/Adonis Skordilis

Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, среди направлений внутри страны в сентябре текущего года на первом месте находится Москва: доля бронирований в столицу составляет 25,2%.

На втором месте — Санкт-Петербург (11,2% билетов от всех авиазаказов), на третьем — Сочи (8,7%).

Спросом также пользуются Симферополь (4,9%), Калининград (3,3%), Минеральные Воды (2,6%), Краснодар (2,5%), Махачкала (2,3%), Анапа (2,2%) и Уфа (2,1%).

Со своей стороны, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» сообщил, какие направления осенью станут дешевле.

Так, по его словам, в сентябре ожидается снижение цен на билеты в Турцию, Грецию, Египет и Хорватию. Российские курорты также буду снижать цены, считает эксперт.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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