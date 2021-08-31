Президент Польши записал видеообращение на белорусском языке

Президент Польши Анджей Дуда записал видеообращение, в котором обратился к белорусам на польском и белорусском языках.

Обращение опубликовало агентство PAP. В нём польский президент напоминает о создании профсоюза «Солидарность», которое привело к падению коммунистического режима в стране.

«В эти дни наши мысли не только с теми, кто тогда вёл долгую борьбу с режимом, но также со всеми, кто по всему миру бьётся за свою свободу и элементарные права человека. Сегодня в этой борьбе принимают участие наши соседи — белорусы. Я как президент Республики Польша хочу чётко это подчеркнуть: чувствуйте себя здесь как дома. И Польша будет для вас домом так долго, как вам будет это нужно», — заявил Дуда.

Также он отметил, что независимость Белоруссии — один из важных факторов, укрепляющих безопасность и стабильное развитие Польши и других государств Восточной Европы.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны попросит президента ввести чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией.