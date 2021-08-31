Свыше 13 тысяч иностранцев эвакуированы из Афганистана в Пакистан

В общей сложности 13,5 тыс. иностранных граждан были эвакуированы в Пакистан из Афганистана после установления «Талибаном»* контроля над Кабулом.

Об этом сообщил министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан.

«В общей сложности 13,5 тыс. человек были эвакуированы 186 рейсами из Афганистана в Пакистан. 9,5 тыс. иностранцев уже вылетели из Исламабада в свои страны. В гостиницах пакистанской столицы в настоящее время размещены 3,5 тыс. иностранных граждан, прибывших из Кабула и ожидающих возвращения на родину», — приводит ТАСС его слова.

По словам Хана, в международном аэропорту пакистанской столицы сейчас находятся в ожидании вылета 20 самолётов из разных стран.

Ранее представитель Министерства обороны США генерал Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и об окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.